Запасной борт для пассажиров рейса Лондон-Пекин прилетит в ХМАО к 16:00

Запасной борт для пассажиров самолета Лондон-Пекин, вынужденно приземлившегося в Нижневартовске из-за отказа двигателя, ожидается в 16:00 по московскому времени. Об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Людей разместили в международном терминале аэропорта Нижневартовск. Им предоставили русскую еду.

Всего на самолете, совершившем вынужденную посадку в Нижневартовске, было 266 человек: 15 членов экипажа и, по уточненным данным, 251 пассажир.

Утром 26 августа лайнер Boeing 777-39L авиакомпании Air China, выполнявший рейс Лондон-Пекин, внезапно сел в Нижневартовске из-за отказа одного двигателя. Самолет смог развернуться на полосе и дорулил на одном двигателе до перрона воздушной гавани. После посадки люди около шести часов провели на борту.