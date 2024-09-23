Загруженность дорог Подмосковья в понедельник утром составляет 5 баллов

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В понедельник утром загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксировано более 1,1 млн автомобилей, что на 0,5% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Калужском, Носовихинском, Дмитровском, Волоколамском, Каширском, Рублево-Успенском, Косинском, Пятницком, Минском, Рязанском, Ленинградском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

«Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок», — сообщил он.