Загруженность дорог Подмосковья в четверг вечером составила 5 баллов
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В четверг вечером загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе.
Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.
Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.