Загруженность дорог Подмосковья в четверг утром составляла 4 балла

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Калужском, Ленинградском, Варшавском, Носовихинском, Минском, Киевском, Боровском, Пятницком, Щелковском шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья просит водителей в связи с возможными осадками быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи шатких конструкций и под деревьями.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.