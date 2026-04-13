Загруженность дорог Подмосковья утром 13 апреля составила 4 балла

Загруженность региональных дорог Подмосковья утром 13 апреля оценивается в 4 балла. По данным мониторинга, на трассах зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 0,8% ниже средних показателей прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наиболее затрудненное движение наблюдается на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе. Сложности также отмечены на шоссе Энтузиастов.

В министерстве призвали водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Автомобилистам рекомендуют держать дистанцию, выбирать безопасную скорость и не пользоваться телефоном во время движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.