Загруженность дорог Подмосковья составляет 7 баллов вечером 5 декабря
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В четверг вечером, 5 декабря, загруженность дорог Московской области составляет 7 баллов, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Киевском, Калужском, Волоколамском, Ярославском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Каширском шоссе и шоссе Энтузиастов.
Минтранс Подмосковья просит водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.