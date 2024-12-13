Загруженность дорог Подмосковья составляет 7 баллов вечером 13 декабря

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Основные затруднения движения наблюдаются на съездах с МКАД, а также на Ленинградском, Ярославском, Носовихинском, Каширском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Поздним вечером местами в Московском регионе ожидается снег. Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию в 1,4-2 раза и не совершать резких маневров, а также быть аккуратными при парковке во дворах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.