Загруженность дорог Подмосковья составляет 7 баллов вечером 13 декабря
В пятницу вечером, 13 декабря, загруженность дорог Московской области составляет 7 баллов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на съездах с МКАД, а также на Ленинградском, Ярославском, Носовихинском, Каширском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Поздним вечером местами в Московском регионе ожидается снег. Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию в 1,4-2 раза и не совершать резких маневров, а также быть аккуратными при парковке во дворах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.