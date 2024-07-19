Загруженность дорог Подмосковья составляет 5 баллов вечером 19 июля

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Основные затруднения движения наблюдаются на Дмитровском, Ленинградском, Рублево-Успенском, Можайском, Калужском, Каширском, а также трассах М-9 «Балтия», М-2 «Крым», М-7 «Волга», на А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово».

Местами в Подмосковье сейчас идет дождь. Водителям нужно быть внимательными, не отвлекаться на телефон во время движения. Нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.