Загруженность дорог Подмосковья составляет 5 баллов вечером 19 июля
В пятницу вечером, 19 июля, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Дмитровском, Ленинградском, Рублево-Успенском, Можайском, Калужском, Каширском, а также трассах М-9 «Балтия», М-2 «Крым», М-7 «Волга», на А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово».
Местами в Подмосковье сейчас идет дождь. Водителям нужно быть внимательными, не отвлекаться на телефон во время движения. Нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, снижать скорость перед пешеходными переходами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.