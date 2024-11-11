Загруженность дорог Подмосковья составляет 5 баллов вечером 11 ноября

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В понедельник вечером, 11 ноября, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Ярославском, Носовихинском, Дмитровском, Щелковском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.