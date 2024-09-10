Загруженность дорог Подмосковья составляет 5 баллов вечером 10 сентября

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Пятницком, Фряновском, Каширском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Новорижском, Ярославском шоссе, а также трассах М-5 «Урал», М-1 «Беларусь».

В ведомстве обратили внимание водителей на сохраняющуюся жарку погоду в области. Нужно быть внимательными, не садиться за руль, если есть плохое самочувствие. Не стоит отвлекаться на телефон во время движения, нужно соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.