Загруженность дорог Подмосковья составляла 4 балла утром 17 июня

В понедельник утром, 17 июня, загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. Минтранс Подмосковья просит быть водителей внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым» и М-7 «Волга», а также на Носовихинском, Волковском, Ленинградском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.