Загруженность дорог Московской области утром 25 ноября составляет 5 баллов. На дорогах зафиксировали более 655 тыс. автомобилей — на 48,5% меньше средних значений октября, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром в среду, 25 ноября, загруженность дорог Подмосковья составляет 5 баллов. Число автомобилей превысило 655 тыс., что на 48,5% меньше средних значений прошлого месяца.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия». Движение также затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья в связи со снегом напомнил водителям о необходимости быть предельно внимательными за рулем: не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.