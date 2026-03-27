Загруженность дорог Подмосковья 27 марта достигла 4 баллов

Загруженность дорог Московской области утром 27 марта составила 4 балла, на трассах зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1,7% выше среднего показателя прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, интенсивное движение отмечается на ряде федеральных и региональных магистралей. Наиболее сложная обстановка сложилась на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В министерстве призвали водителей соблюдать осторожность за рулем. Автомобилистам рекомендуют не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.