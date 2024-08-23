Загрутдинов раскрыл подробности строительства новых станций метро Москвы

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов поделился подробностями строительства новых станций столичного метрополитена. В интервью «Российской газете» он рассказал, чем особенна станция «Потапово» и объяснил, зачем на станции «Бульвар Генерала Карбышева» появится десятиметровый щит «Лилия».

По словам Загрутдинова, 9 августа мэр Москвы Сергей Собянин провел технический запуск участка Сокольнической линии между станциями «Новомосковская» и «Потапово». Открытие данной станции существенно облегчит транспортное сообщение для жителей Коммунарки и Южного Бутова, обеспечив более быстрый и удобный доступ к Москве без пересадок.

Время, чтобы доехать до БКЛ, сократится до 27 минут — это в 2 раза меньше, чем сейчас. В итоге жители смогут экономить до 40 минут в день.

Кроме того, Загрутдинов отметил уникальность станции «Потапово». По словам главы столичного Депстроя, «Потапово» привлекает внимание своей архитектурой. Это наземная станция, и большая часть ее фасада выполнена в остекленном виде: широкие окна открывают атмосферный вид на город прямо с платформы. Ночью станция будет светиться «как маяк в ночи», отметил Загрутдинов.

Также руководитель департамента рассказал о том, что сейчас на станции «Бульвар Генерала Карбышева» полным ходом идет монтаж 10-метрового щита «Лилия». Данное решение обусловлено тем, что на столь длинном перегоне невозможно возведение большого количества притоннельных сооружений, и шестиметрового щита недостаточно. В тоннеле шириной 10 метров можно установить не только два пути одновременно, но и всю инженерную инфраструктуру, необходимую для обеспечения функционирования тоннеля, например, системы вентиляции. Кроме того, крупные щиты движутся с значительно большей скоростью по сравнению с шестиметровыми, объяснил руководитель департамента строительства Москвы. Еще одним их преимуществом является возможность оставить свободное пространство в верхней или нижней части тоннелей для нужд городской инфраструктуры, например, для установки коллекторов.