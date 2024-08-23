Загрутдинов поделился планами по развитию московского метрополитена

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов поделился долгосрочными планами развития столичного метрополитена. В интервью «Российской газете» он рассказал о строительстве Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, а также ответил, когда на Кольцевой линии откроется станция «Достоевская».

Первые две из десяти станций Рублево-Архангельской линии, «Деловой центр» и «Шелепиха», были открыты в 2018 году и еще совсем недавно работали в составе БКЛ, однако теперь их временно закрыли для присоединения к «графитовой» ветке. Работы по возведению второго участка, который включает три станции — «Народное Ополчение», «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева», идут очень активно, отметил Загрутдинов. На участке между станциями «Народное Ополчение» и «Звенигородская» была успешно завершена прокладка перегонных тоннелей. Полное строительство всех объектов на этих пусковых комплексах запланировано на 2025–2026 годы.

Руководитель департамента строительства Москвы добавил, что на станции «Рублево-Архангельское» сейчас обустраивается строительная площадка. Он подчеркнул, что для запуска нового радиуса, помимо тоннелей и станций, обязательно необходимо еще электродепо.

К активной фазе строительства ожидаемой Бирюлевской линии планируется приступить в конце 2024 — начале 2025 года. Ожидается, что ее протяженность составит 22 километра. Всего будет 10 станций, рассказал Загрутдинов.

Начало маршрута пройдет через территорию бывшего промышленного комплекса «ЗИЛ», где пассажиры смогут пересесть на Троицкую линию и МЦК. Далее путь будет продолжен к станциям «Остров мечты», «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлево». Руководитель департамента строительства столицы отметил, что есть возможность продлить данную ветку до Щербинки, однако пока по этому вопросу нет конкретного решения.

Также глава столичного Депстроя поделился, что сейчас идет строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии. На днях строительную площадку осмотрел мэр Сергей Собянин.

Процесс возведения новой станции является довольно трудоемким, так как работы выполняются горным способом и происходят без остановки движения на Кольцевой линии. Ожидается, что строительство «Достоевской» продлится еще приблизительно 4-5 лет.