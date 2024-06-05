Загрутдинов: паркинг транспортного хаба «Рассказовка» построили на 55%

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Заключительный этап возведения транспортного хаба «Рассказовка» предусматривает многоуровневый перехватывающий наземно-подземный паркинг на 840 автомобилей с защитными сооружениями гражданской обороны. На данный момент объект готов на 55%. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Подрядной организацией завершены монолитные работы по устройству подземной части, возводится железобетонный каркас здания парковки. Все выполняют в соответствии с утвержденным графиком. Строительная готовность паркинга составляет 55%, монолита — 90%», — отметил Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что транспортный хаб достроят к концу текущего года.

Строительство данного объекта позволит разделить транспортные и пешеходные потоки и обеспечить личный транспорт жителей города парковочными местами рядом со станцией метро «Рассказовка». Прогнозируемый пассажиропоток оценивают в 113,6 тыс. человек в сутки и 56,8 тыс. человек в час пик.

Всего в техчасти городского вокзала «Рассказовка» строятся две парковки на 236 автомобилей, стоянки такси, отстойно-разворотная площадка городского пассажирского транспорта и временное модульное здание конечной станции наземного транспорта.