Задержки рейсов до 11 часов: в аэропорту Сочи коллапс из-за ночной атаки БПЛА

Из-за атаки беспилотников, которая была прошедшей ночью, в аэропорту Сочи задержали почти 20 рейсов. Пассажирам выдают надувные матрасы, сообщает Baza .

Большинство вылетов из курорта были отложены на 4–5 часов, но также есть задержка и на 11 часов. Пассажиры провели ночь в залах ожидания. В терминале людям выдают матрасы, пледы, коврики и воду.

Днем в воскресенье задерживается 17 вылетов.

Как сказали в Росавиации, аэропорт возобновил работу в 8 часов утра, но к обеду еще не все ночные рейсы вылетели.

Прошедшей ночью в Сочи вводили режим ракетной опасности. В городе работали системы ПВО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.