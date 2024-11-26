Выцветшие знаки и указатели отремонтировали и заменили на 13 дорогах Подмосковья
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Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на 13 региональных дорогах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
В нормативное состояние привели знаки, расположенные в черте городов: на ул. Первомайской в Высоковске, на улицах Ворошилова и Звездной в Серпухове, на ул. Институтской в Пущине, на ул. Ленина в Кашире, на ул. Заводской в Щелкове, на ул. Мичурина в Жуковском, на ул. Гурьева в Раменском округе, на ул. Ленина в Дзержинском, на ул. Михеенко в Хотькове Сергиево-Посадского округа и на Букинском шоссе в Лобне.
Также ремонтные работы провели на ул. Объездная Дорога в поселке Сосновый Бор Подольска и на дороге в деревне Дарьино Одинцовского округа.
Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно.
Обследование дорожной сети проводится сотрудниками «Мосавтодора» еженедельно, особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.
«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.