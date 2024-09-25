Выпускники детских ж/д Подмосковья стали студентами профильных учебных заведений

В этом году ряды студентов профильных высших и средних учебных заведений пополнили 76 выпускников Московской и Тульской детских железных дорог, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Среди первокурсников 40 выпускников Московской детской железной дороги и 36 — Тульской детской железной дороги, что составляет более 70% от общего числа завершивших обучение на ДЖД. Из них 65 юношей и девушек поступили в Московский колледж железнодорожного транспорта РУТ (МИИТ), Колледж железнодорожного и городского транспорта (г. Москва), а также в Орловский железнодорожный техникум. Еще 11 человек стали студентами РУТ (МИИТ).

На МЖД действуют две детские железные дороги — Московская в подмосковном Кратово и Тульская в городе Новомосковск. Здесь проходят обучение ребята в возрасте от 12 до 17 лет, которые в течение учебного года приобретают теоретические знания практически по всем железнодорожным профессиям, а летом во время производственной практики обслуживают всю инфраструктуру, управляют перевозочным процессом и водят поезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.