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Время обслуживания пассажиров в Шереметьеве может быть увеличено

Аэропорт Московского региона Шереметьево работает в штатном режиме, но пассажирам стоит быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов, сообщает пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале .

В аэропорту сняты все ограничении на полеты воздушных судов. Рейсы принимаются по факту прибытия. Отправляют их по факту готовности и очередности самолетов.

Расписание полетов может меняться. О статусе рейсов можно узнавать через кол-центры авиаперевозчиков.

Пассажиров обслуживают согласно регламенту, но время ожидания может быть увеличено. Это связано с введенными ранее мерами, направленными на обеспечение безопасности.

Обстановка в аэропорту спокойная. Все службы воздушной гавани усилены, а авиаперевозчики работают с пассажирами. Принимаются все усилия, чтобы нормализовать расписание рейсов.

19 и 20 июля в аэропортах Московского региона несколько раз вводились ограничения на прием и выпуск самолетов из-за атак дронов. Всего было отменено более 300 рейсов.