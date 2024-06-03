Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Казани

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Росавиация: ограничения на работу введены в аэропорту Казани

С 11:29 понедельника введены временные ограничения в аэропорту столицы Татарстана. Данная мера принята с целью обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11:29 мск», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

В Росавиации отметили, что в приоритете у служб аэропортов, авиадиспетчеров и экипажей воздушных судов региона находится принятие всех возможных мер для обеспечения безопасности полетов.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и столичный аэропорт Внуково.