Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.