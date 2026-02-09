сегодня в 02:39

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский.

