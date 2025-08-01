Восстановлено нарушенное инцидентом движение электричек МЖД

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Движение поездов на Савеловском направлении МЖД восстановлено после инцидента

Движение поездов на перегоне Москва Бутырская — Бескудниково Савеловского направления осуществляется в штатном режиме, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД). Ранее там произошел инцидент в электричке, и «на период оказания помощи» движение поездов на участке осуществлялось только по одному пути в реверсивном режиме.

Составы на Савеловском направлении стали ходить по прежнему графику в 13:25. Сейчас МЖД продолжает принимать меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов.

Инцидент в электричке на Савеловском направлении произошел в 12:30 в пятницу, 1 августа. В МЖД заявляли, что поезд совершил вынужденную остановку «по техническим причинам».

Из-за инцидента задерживались пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского и Белорусского направлений. Поезда МЦД-1 также шли с увеличенным интервалом.