Восстановлено движение поездов на участке «голубой» ветки Мосметро

Поезда вновь курсируют между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» на Филевской линии московского метро, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее движение составов на данном участке пришлось временно остановить для обеспечения безопасности пассажиров и инфраструктуры во время мощнейшего ливня.

В соцсетях появились кадры со станции «Багратионовская». На видео видно, как пути полностью ушли под воду. По громкой связи пассажирам объявляли, что движение поездов приостановили.

Кроме того, под удар стихии попал и наземный транспорт. На Клязьминской улице из-за сверсильного ливня автобус № 672 попал в скопление воды. В результате ЧП никто не пострадал.