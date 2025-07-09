Восемь ДТП на ж/д переездах произошло в Подмосковье с начала года

В Подмосковье нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов на Московской железной дороге в I полугодии 2025 года привели к 8 дорожно-транспортным происшествиям, что аналогично тому же периоду прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

По статистике, более 90% ДТП на переездах в границах МЖД происходит на малоинтенсивных участках. В таких условиях водители теряют бдительность, пересекают железнодорожные пути на запрещающие сигналы. В течение года железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД регулярно посещают транспортные предприятия, проводят рейды, в ходе которых автомобилистам напоминают правила пересечения путей и предупреждают о последствиях нарушения ПДД на переездах.

Московская железная дорога призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Важно помнить, что мгновенно остановить поезд невозможно. Нарушая правила, водители подвергают опасности не только себя, но и жизни пассажиров поездов, работников локомотивных бригад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.