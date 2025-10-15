Воробьев: новые автобусы пойдут на наиболее востребованные маршруты Подмосковья

В этом году Московская область получит 428 автобусов, в том числе 219 — по федеральной программе. В среду в филиалы «Мострансавто» поступило 20 автобусов ЛиАЗ-5292. Они приобретены по программе льготного лизинга от АО «ГТЛК» в рамках федерального проекта Минпромторга России «Развитие автомобилестроения и транспортного машиностроения».

«Мне очень приятно, что сегодня с представителями нашего Ликинского завода мы имеем возможность передать очередную партию — это надежные и комфортные автобусы ЛиАЗ. В этом году поступят еще 144 машины. Все они также пойдут на наиболее востребованные, ключевые маршруты. Хочу поблагодарить команду „Мострансавто“ — и инженеров, и техников, и, конечно же, водителей. Вы делаете очень важную работу», — сказал губернатор.

Оснащение автобусами

Ранее муниципалитеты получили 55 новых ЛиАЗов, которые уже активно курсируют на линиях. До конца ноября поступят еще 144 автобуса: 127 — большого класса (ЛиАЗ), 9 — среднего («Волгабас»), 8 — малого (ГАЗ).

ЛиАЗы в основном действуют там, где наблюдается большой пассажиропоток, например, у станций метро — в Ленинском округе или в Балашихе. Эти автобусы универсальные, полупригородные и очень удобные для пассажиров.

«Завод ЛиАЗ выпускает автобусы с учетом всех наших требований к уровню удобства и безопасности. И по реакции пассажиров мы видим, что они очень рады, когда на маршруты выходят новые большие комфортные автобусы», — сказал генеральный директор «Мострансавто» Андрей Майоров.

Предприятие по выпуску автобусов ЛиАЗ находится в Ликино-Дулеве (Орехово-Зуевский г. о.). Оно является ведущим в России производителем транспорта большой вместимости конвейерной сборки. Производственная система ЛиАЗа позволяет выпускать широкую линейку городских автобусов большого и среднего классов. Недавно она пополнилась моделью нового поколения, которая уже работает в «Мострансавто» — Citymax 12.

«Для поставки „Мострансавто“ выбрал максимально ресурсную и надежную машину — ЛиАЗ-5292. Автобус обеспечивает высокую эффективность на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком», — отметил вице-президент по развитию корпоративных продаж Ликинского автобусного завода Николай Одинцов.

ЛиАЗ-5292 — флагманская модель подмосковного завода с низкопольным кузовом. Это обеспечивает удобную посадку и высадку, плавный ход. В салоне могут находиться более 100 человек. Он оснащен электронными маршрутоуказателями, информационным табло, USB-розетками для зарядки мобильных устройств, электронной системой с двумя стационарными валидаторами на поручнях и одним переносным POS-терминалом в кабине водителя для оплаты проезда.

В автобусе предусмотрены места с креплениями для детских и инвалидных колясок. Благодаря системе «книлинг» и механической аппарели обеспечивается удобный вход для маломобильных пассажиров. Еще ЛиАЗ-5292 оснащен системами климат-контроля, мониторинга, пожаротушения, видеонаблюдения с обзором 360 градусов.

«Я 10 лет работаю водителем в Балашихе, и за это время мы получили уже 4 партию новых автобусов. Вот сейчас сел за руль и сразу почувствовал, что нахожусь будто в собственной машине. Все под рукой — ручной тормоз, отопители, освещение, управление табло, навигация. Здесь большая приборная панель, очень удобные кнопки открывания и закрывания дверей. Можно подстроить руль под себя. Кабина сама закрывается. К тому же в ней тепло. А еще есть возможность регулировать кузов», — сказал водитель МАП-11 г. Балашиха Вячеслав Перевозников.

Кроме ЛиАЗов, в муниципалитеты в середине ноября также будут переданы автобусы среднего и малого классов. В 2024 году в Подмосковье было поставлено 1 035 новых автобусов.