Volkswagen, Hyundai и Kia: какие автомобили с пробегом продают в РФ до 2 млн руб

сегодня в 17:49

Авто VW, Hyundai и Kia с пробегом стали самыми популярными в цене до 2 млн руб

Директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом автодилерского холдинга «Рольф» Игорь Головань назвал самые популярные автомобили с пробегом, которые можно приобрести до 2 млн рублей. Среди них — Volkswagen, Hyundai и Kia, сообщает Газета.ru .

«На первой позиции с достаточно весомым отрывом от конкурентов находится модель немецкого бренда Volkswagen — рестайлинговый Polo пятого поколения, который выпускался в 2014–2020 годах», — отметил эксперт.

Средняя стоимость продажи данного автомобиля составила 1,13 млн рублей. Второе место занимает кроссовер Hyundai Creta первого поколения, который производился с 2016 по 2020 год.

Третье и четвертое места разделяют автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris, выпущенные в период с 2017 по 2020 годы. Средняя цена Kia Rio составила 1,34 млн рублей, тогда как Hyundai Solaris стоил около 1,2 млн рублей.

Пятое и шестое места достались Skoda Rapid первого поколения с ценой 1,18 млн рублей и Kia Rio, производившийся с 2020 по 2022 год, со средней стоимостью 1,65 млн рублей. На седьмом месте располагается обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan первого поколения, цена которого составляет 1,32 млн рублей.