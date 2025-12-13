Водителям в РФ необходимо поменять истекшие в 2023 году удостоверения

Водительские удостоверения, срок действия которых истек в 2023 году и автоматически продлился, нужно поменять. В 2026 году они уже действовать не будут, рассказал ТАСС автомобильный юрист Лев Воропаев.

В 2025 году будет завершен период автоматического продления водительских удостоверений. При этом все водительские удостоверения, действовавшие до конца этого года, продлят на три года.

Однако это правило действует только до 31 декабря 2025 года. Если же срок действия водительского удостоверения завершится с 1 января 2026-го и позже, то необходимо поменять документ. Автоматически продлеваться на три года он не будет.

Таким образом, россияне, чьи права в автоматическом режиме продлевались с 1 января по 31 декабря 2023 года на три года, в 2026 должны пройти процедуру переоформления водительского документа.

