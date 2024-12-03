Водители Подмосковья получили почти 350 благодарностей от пассажиров с января

С начала этого года водители «Мострансавто» получили 346 позитивных откликов о работе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Например, в ноябре мама школьницы поблагодарила водителя из МАП № 10 г. Королев за то, что он помог ее дочери добраться домой, вызвал такси и оплатил его.

Пассажиры также часто выражают водителям автобусов признательность за вежливость, аккуратное управление транспортным средством, внимательное отношение к людям, готовность помочь в нестандартных ситуациях.

Сегодня в «Мострансавто» работают более 10 тыс. водителей. Компания приглашает ответственных, опытных и неравнодушных профессионалов присоединиться к своей команде. Актуальные вакансии размещены на официальном сайте предприятия в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в единый центр подбора персонала по телефонам +7 (495) 419-17-95 или +7 (903) 161-92-91.

Все пожелания на тему транспортной работы «Мострансавто» пассажиры могут оставить по телефону единой линии связи предприятия по номеру 8 (800) 700-31-13, на странице в социальной сети ВКонтакте, через чат-бот в Telegram и личный кабинет на официальном сайте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.