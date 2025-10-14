Водители «Мострансавто» представят Подмосковье на Межрегиональном конкурсе

Лучшие водители «Мострансавто», победители конкурсов профессионального мастерства, готовятся к участию в VIII Межрегиональном конкурсе водительского мастерства «Водитель года 2025», который состоится 17 октября в Сочи на трассе «Сириус Автодром». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Представители крупнейшего перевозчика Подмосковья поборются за звание сильнейших в своей профессии с конкурсантами из разных регионов страны. Кроме того, в этом году на гоночной трассе выступят участники из Белоруссии.

Команду Московской области будут представлять водители, доказавшие свой профессионализм по итогам корпоративных и региональных соревнований этого года. Подмосковье на конкурсе представят серебряный призер в номинации «Автобусы большого класса» корпоративного конкурса профессионального мастерства и обладатель третьего места на областных соревнованиях Алексей Бараников (МАП № 1 г. Люберцы), победитель корпоративного конкурса профессионального мастерства в категории «Автобусы малого класса» и бронзовый призер областных состязаний Дмитрий Шаров, серебряный призер в аналогичной номинации на корпоративном заезде и победитель на областных соревнованиях — Сергей Павлов, оба водителя из МАП № 11 г. Балашиха.

Программа конкурса включает несколько испытаний. В Сочи участникам предстоит на скорость ответить на 20 вопросов ПДД, а после этого выполнить фигуры вождения различной сложности на автобусах. Этап «Скоростное маневрирование на трассе» включает следующие виды упражнений: «старт», «кольцо», «змейка», «смотровая яма», «бокс», «габаритные ворота», «остановка», «финиш».

Организаторы конкурса — Ассоциация РОР СРО «Союз транспортников Кубани» при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

В «Мострансавто» ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства среди водителей, кроме того, сотрудники предприятия регулярно принимают участие во всероссийских и международных соревнованиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только „Мострансавто“ ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.