Водителей Шатуры в декабре проверят на соблюдение правил перевозки детей

«Одной из основных категорий детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, являются дети-пассажиры. И очень часто взрослые при перевозке детей игнорируют установленные правила перевозки детей, не используют детские удерживающие устройства и ремни безопасности, тем самым подвергая юных пассажиров опасности», — пояснила майор полиции инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России «Шатурский» Александра Страшкевич.

Цель данного мероприятия — профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров.

Сплошные проверки водителей транспортных средств пройдут 6, 13, 20 и 27 декабря. Инспекторы будут выявлять нарушения правил перевозки детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.