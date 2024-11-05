Водителей Щелкова проверили на соблюдение правил перевозки детей

В рамках мероприятия, направленного на повышение безопасности дорожного движения, сотрудники 5 батальона ДПС провели масштабную проверку водителей на соблюдение правил перевозки детей в автотранспорте. Особое внимание уделялось соблюдению требований по использованию детских кресел, предназначенных для детей в возрасте до 7 лет, а также необходимости использования ремней безопасности для всех пассажиров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель командира 5 батальона ДПС, Н. Нефедкин, подчеркнул важность соблюдения этих правил и напомнил, что перевозка маленьких пассажиров должна осуществляться исключительно в детских креслах, соответствующих росту и весу ребенка. Он также отметил, что спереди дети могут перевозиться только до достижения 12-летнего возраста.

По завершении мероприятия водителям вручили информационные памятки, содержащие подробные рекомендации по безопасной перевозке детей в автомобиле. Эти памятки помогут водителям лучше ориентироваться в правилах и сделать их соблюдение повседневной привычкой, что, в свою очередь, будет способствовать снижению количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех водителей быть ответственными и внимательными на дороге, особенно когда речь идет о безопасности маленьких пассажиров. Помните, что соблюдение правил перевозки детей — это залог их здоровья и вашей безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.