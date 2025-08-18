Водителей с номерами АУЕ и ВОР могут заставить перерегистрировать авто

В России могут перерегистрировать машины, в номерах которых есть сочетания букв АУЕ и ВОР, сообщает Mash .

Как отметили в Национальном автомобильном союзе (НАС), они отправили документ с такой просьбой в МВД. Поскольку АУЕ* признано экстремистским и запрещено, то и такой набор букв в номере машины использовать не стоит, так как это пропаганда запрещенного движения.

На сегодняшний день номера с буквами АУЕ стоят от 65 тыс. до 1,7 млн рублей в зависимости от региона и зеркальности, а с буквами ВОР — от 185 тыс. до 5 млн рублей.

Вице-президент НАС Ян Хайцеэр попросил МВД изъять из оборота данные буквенные комбинации и заставить водителей перерегистрировать автомобили с такими номерами.

* Экстремистское движение, запрещенное в России.