Водителей Подмосковья призвали быть внимательными во время гона лосей

В конце августа начался гон у лосей, который продлится до начала октября — в этот период животные могут чаще выходить на загородные трассы. Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными, сообщает пресс-служба ведомства.

Необходимо строго соблюдать скоростной режим в местах, обозначенных знаками «Дикие животные», а также на дорогах недалеко от лесов. Степень вероятности ДТП с животными и тяжесть последствий возрастает при скорости выше 60-70 км/час.

Животные активны в вечернее время — по статистике основная часть ДТП происходит в промежутке с 19:00 до 2:00. В темное время суток, если путь проходит через лес вне населенных пунктов и при отсутствии встречного транспорта, используйте дальний свет.

Если животное появилось где-то вблизи дороги, необходимо снизить скорость или вовсе плавно остановиться — на случай, если сохатый решит перебежать проезжую часть. Лучше подождать и дать ему уйти, не используя звуковой сигнал, так как это может его напугать.

По данным Минэкологии Подмосковья, в этом году уже зафиксированы частые выходы лосей на дороги следующих округов: Волоколамского, Можайского, Наро-Фоминского и Шаховской, в том числе на Минское и Можайское шоссе, а также трассы А-108 и М-9 «Балтия».

Если попали в ДТП с животными, то остановитесь, включите «аварийку» и выставите знак аварийной остановки, сообщите о происшествии в Госавтоинспекцию и дождитесь приезда сотрудников. Если животное ранено или погибло не подходите к нему — позвоните по номеру 112 и оповестите о необходимости вызова сотрудников Госохотнадзора. Если попытаетесь увезти сбитое животное с места аварии, то действия будут расцениваться как браконьерство и повлекут за собой уголовную ответственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.