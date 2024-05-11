Водитель упавшего в Мойку автобуса за год 5 раз нарушил ПДД

SHOT: у водителя упавшего в Мойку автобуса 5 штрафов за нарушения ПДД за год

Водителя рейсового автобуса № 262, который накануне упал в реку Мойка в центре Петербурга, за последний год пять раз штрафовали за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщает SHOT .

44-летний Рахматшох Курбонов был дважды оштрафован по статье «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП», а также за езду по обочине и проезд на красный сигнал светофора. Помимо этого, мужчина не уступил дорогу автомобилю, который имел преимущество.

За нарушения правил дорожного движения Курбонов заплатил 5 тыс. рублей.

10 мая автобус упал в реку после столкновения с автомобилем. ДТП произошло на Поцелуевом мосту в Петербурге. Около 10 человек сами выбрались, остальных достали спасатели. По данным местного главка СК, жертвами ЧП стали 7 человек.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы задержали водителя автобуса.