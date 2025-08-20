Водитель маршрута № 558 помог школьнику вернуться домой из Котельников

Обычная поездка на автобусе могла обернуться настоящим стрессом для ребенка и тревогой для его родителей. Но благодаря внимательности и ответственности водителя «Мострансавто» Владимира Пурака история закончилась благополучно. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Инцидент произошел 19 августа около 14:00. После получения учебников в школе мальчик по привычке сел на автобус маршрута № 558. Однако он не вышел на своей остановке и доехал до конечной станции метро «Котельники», оказавшись в совершенно незнакомом районе.

Растерявшись, школьник не стал искать дорогу сам, а обратился за помощью к водителю автобуса Владимиру Пураку, работающему в МАП № 2 города Коломны. Водитель поступил ответственно: он понимал, что оставлять ребенка одного в незнакомом месте небезопасно. Владимир посадил мальчика в автобус и отвез обратно, к нужной остановке, откуда тот без проблем добрался до дома.

Родители школьника, услышав историю от сына, признались, что действия водителя стали для них доказательством: на дорогах Подмосковья работают неравнодушные и профессиональные люди.

«Ситуация могла бы закончиться печально, если бы не поступок водителя. Выполнять работу можно по-разному, но здесь мы увидели настоящего профессионала», — написали они в обращении в телеграм-бот генерального директора «Мострансавто» Андрея Майорова.

В «Мострансавто» отмечают, что гордятся своими сотрудниками, которые в сложных ситуациях руководствуются не только должностными инструкциями, но и человеческим отношением. История с маршрутом № 558 стала наглядным примером того, что даже в потенциально опасных обстоятельствах рядом с пассажирами есть люди, готовые помочь и обеспечить безопасность.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.