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Во Внуково массово переносят рейсы после атаки беспилотников

В аэропорту Внуково массово переносят рейсы после атаки дронов ВСУ на Москву, сообщает « Осторожно новости ».

По словам пассажира рейса Москва — Анталья PC 1581, вылет должен был состояться в 2:50, но его перенесли на 05:30.

Отмечается, что в аэропорту уже задержаны вылеты десяти рейсов, также у 14 бортов изменили время прилета во Внуково на более позднее.

Ранее ограничения были введены в аэропорту Домодедово из-за массовой атаки дронов на Москву.