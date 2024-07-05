Власти Москвы утвердили проект третьего участка Рублево-Архангельской линии метро

В столице утвердили проект планировки третьего участка Рублево-Архангельской линии городского метрополитена от станции «Липовая Роща» до «Ильинской», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Этот участок пройдет под землей, его протяженность — 6 км. Там появятся две новые станции: «Рублево-Архангельское» (в районе Кунцево) и «Ильинская» (в городском округе Красногорск в Подмосковье).

Новая ветка городской подземки пройдет от делового центра «Москва-Сити» за МКАД. На ней будут сделаны пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метрополитена.

Первые две станции на ветке — «Деловой центр» и «Шелепиха». Их открыли для пассажиров в 2018 году, они пока входят в состав БКЛ. В 2021 году стартовало строительство первого и второго участков линии с шестью станциями.

На сегодняшний день строятся три станции: «Народное Ополчение», «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева».