В Москве установили 33 новые зарядные станции для электробусов с начала года

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные энергетики с начала года установили уже 33 новые зарядные станции для электробусов, что позволяет переводить все больше маршрутов на электробусное движение.

Самое большое количество станций установили в ЮВАО — 12. На отстойно-разворотных площадках для пассажирского транспорта на Лухмановской улице и Ленинградском проспекте специалисты установили специальные трансформаторные подстанции, которые будут подпитывать 10 ультрабыстрых зарядных станций.

В общей сложности на территории российской столицы установлено более 340 станций, где можно восстановить заряд батареи электробусов и продолжить курсировать по маршрутам.

Власти Москвы намерены и дальше развивать экологичный транспорт. Спустя шесть лет в городе, согласно планам, будет курсировать более 5 тысяч электробусов.