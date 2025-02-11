Водительские права на электросамокат не нужны, но при этом необходимо осознанно соблюдать установленные правила дорожного движения, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.

Он отметил, что в 33 городских округах Московской области можно воспользоваться услугой средства индивидуальной мобильности (сокращенно — СИМ).

Парламентарий отдельно напомнил про штрафные санкции в случае, если пользователь электросамокатчики нарушают правила дорожного движения.

«Водитель электросамоката должен осознавать свою ответственность, таким образом, в случае если электросамокатчик едет в состоянии алкогольного опьянения, то накладывается штраф в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, в случае, если превышение скорости, то штраф составит от 500 рублей до пяти тысяч рублей. Это меры административной ответственности, которые необходимы для любителей кикшеринга», — сказал депутат.

Он добавил, что с целью выявления грубых нарушителей ПДД, верификация пользователя крайне необходимая мера.

«Если мы берем в аренду электросамокат, то прокат разрешен с 18 лет (совершеннолетия), однако никто не застрахован от факта передачи СИМ несовершеннолетнему лицу. Кроме того, в Госдуме и Совете Федерации прорабатывается вопрос о госрегистрации электросамокатов с целью уменьшения количества ДТП и несчастных случаев», — заключил Маликов.