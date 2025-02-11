Верификация самокатчиков крайне необходима — депутат Мособлдумы Маликов
Водительские права на электросамокат не нужны, но при этом необходимо осознанно соблюдать установленные правила дорожного движения, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.
Он отметил, что в 33 городских округах Московской области можно воспользоваться услугой средства индивидуальной мобильности (сокращенно — СИМ).
Парламентарий отдельно напомнил про штрафные санкции в случае, если пользователь электросамокатчики нарушают правила дорожного движения.
«Водитель электросамоката должен осознавать свою ответственность, таким образом, в случае если электросамокатчик едет в состоянии алкогольного опьянения, то накладывается штраф в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, в случае, если превышение скорости, то штраф составит от 500 рублей до пяти тысяч рублей. Это меры административной ответственности, которые необходимы для любителей кикшеринга», — сказал депутат.
Он добавил, что с целью выявления грубых нарушителей ПДД, верификация пользователя крайне необходимая мера.
«Если мы берем в аренду электросамокат, то прокат разрешен с 18 лет (совершеннолетия), однако никто не застрахован от факта передачи СИМ несовершеннолетнему лицу. Кроме того, в Госдуме и Совете Федерации прорабатывается вопрос о госрегистрации электросамокатов с целью уменьшения количества ДТП и несчастных случаев», — заключил Маликов.