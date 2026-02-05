Ведро с болтами: китайские Exeed массово «умирают» от российских морозов

Во время сильных морозов произошли массовые сбои в работе китайских автомобилей Exeed. Водители жалуются, что системы безопасности автомобиля начали отключаться прямо на ходу, сообщает SHOT .

Премиальные китайские внедорожники Exeed, которые стоят от 3 млн рублей, выдали опасные сбои в работе электронных систем при морозах. Водители жалуются, что прямо во время движения на приборной панели высвечивается множество ошибок. В том числе перестают работать важные элементы системы безопасности — ABS, антизанос, помощь при спуске HDC и другие.

Владельцы уточняют, что после сбоя автомобиль может выйти из строя на 2–3 часа. При этом перезагрузка бортового компьютера справиться с проблемой не помогает.

Вдобавок из колонок «китайцев» начали исходить странные звуки — выключить их крайне сложно.

Некоторые автомобилисты обращаются в ремонт. В большинстве случаев помогает перепрошивка программного обеспечения. Однако в некоторых ситуациях требуется замена вышедших из строя деталей. Стоимость ремонта может достигать 120 тыс. рублей.

