В Жуковском появится новый тротуар на улице Спасателей

В Жуковском проводятся работы по обустройству тротуара на улице Спасателей, что значительно повысит комфорт и безопасность пешеходов в этом районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак вместе с заместителем председателя городской Общественной палаты Николаем Ищенко лично посетили место проведения работ, чтобы проверить ход выполнения строительных мероприятий.

До начала ремонта на этом участке тротуар отсутствовал, что вызывало неудобства у местных жителей. Неоднократные обращения с просьбой обустроить пешеходную зону были услышаны.

«В ближайшие дни начнем асфальтирование подготовленного участка. Полностью работы по обустройству тротуара планируем завершить в течение 10 дней. Это позволит обеспечить безопасное и удобное передвижение жителей», — прокомментировал глава города Андроник Пак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.