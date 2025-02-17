В выходные в Подмосковье провели противогололедную обработку 24,4 тыс км дорог

Зима вернулась в Московскую область, принеся с собой морозы и гололедицу. В минувшие выходные дорожные службы региона провели уборку снега и обработали проезжую часть противогололедными материалами. В работе по обеспечению безопасного проезда было задействовано порядка 1 тыс. единиц специализированной техники, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

За два дня специалисты обработали более 12,7 тыс. км региональных и около 11,7 тыс. км муниципальных дорог. В первую очередь работы проводились на опасных участках — съездах, мостах, эстакадах, поворотах и на участках с интенсивным движением, в том числе в населенных пунктах.

В ближайшие дни в Московской области сохранится минусовая температура, местами возможен небольшой снег, а на дорогах гололедица. В связи с этим дорожные службы региона продолжат противогололедную обработку.

Водителей просят с пониманием отнестись к работе уборочной техники: не парковать автомобили на остановках, не создавать препятствий для проезда и выезда на дороги.

Также при осадках водителям следует быть особенно внимательными: не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров. В случае чрезвычайной ситуации или ДТП необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.