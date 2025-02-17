В Воскресенске завершилось профилактическое мероприятие «Детское кресло»

В выходные дни сотрудники отдела Госавтоинспекции по г. о. Воскресенск совместно с 6 батальоном 2 полка ДПС «Южный», а также волонтерами Подмосковья, провели профилактическое мероприятие «Детское кресло», направленное на пропаганду использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе рейда инспекторами дорожно-патрульной службы использовался метод «массовой проверки», при котором на конкретном участке дороги за определенное время необходимо проверить максимальное количество водителей.

Автоинспекторы, совместно с волонтерами, напомнили водителям о том, что маленький пассажир — это большая ответственность и что дети должны перевозиться в автомобиле строго по правилам даже на незначительные расстояния. Всех участников мероприятия просили усилить бдительность и строго соблюдать правила перевозки юных пассажиров, а в качестве напоминания об этом вручили информационные листовки о проводимом социальном раунде, а маленьким пассажирам — световозвращающие аксессуары.

В ходе рейде было проверено более 80 автомобилей, нарушений, связанных с перевозкой несовершеннолетних детей в автотранспорте, не выявлено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.