В Воскресенске завершили работы по ямочному ремонту в микрорайоне Цемгигант

Сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» регулярно выполняют ямочный ремонт в Воскресенске. Так, специалисты выполнили работы во дворе дома № 6 по улице Ленинской в микрорайоне Цемгигант, а также на улице Мичурина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На дорогах оперативно залатали ямы, которые доставляли дискомфорт водителям. Также зачастую в период непогоды на данных участках образовывались подтопления. Ямочный ремонт — самый быстрый, экономный и простой способ восстановления мелких, неглубоких повреждений. Планируется дальнейшее обновление дорожной инфраструктуры с учетом пожеланий граждан и постоянного анализа состояния дорожного полотна.

Сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» регулярно наводят порядок на улицах городского округа Воскресенск: убирают мусор, косят траву, ремонтируют детские площадки и остановочные павильоны.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.

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