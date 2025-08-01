В Турции массово оштрафовали туристов, вставших с места в самолете до остановки

Сотрудники полиции в Турции в первый раз выписали штраф ряду пассажиров, летевших на рейсе авиакомпании Pegasus Airlines. Они встали с мест раньше, чем разрешено, сообщает « Царьград » со ссылкой на материал HavaAosialMedia.

Ситуация случилась на борту рейса РС272, летевшего из болгарского города София в аэропорт Стамбула. Самолет сел, и сразу после этого ряд пассажиров повставал с мест и начал доставать ручную кладь.

Стюардессы просили туристов сесть и соблюдать правила. К людям обращались как на турецком, так и на английском.

Командир самолета требовал не вставать со своих мест до того, пока самолет не остановится, а моторы не выключатся. В результате сотрудники экипажа не смогли заставить людей сесть. Тогда против нарушителей применили штрафы. В самолет вызвали сотрудников полиции.

Новые правила, согласно которым пассажиров, вставших с места в самолете до остановки двигателей могут оштрафовать, действуют в Турции с начала мая. Злостных правонарушителей также могут внести в черный список 25 авиакомпаний.