В центре Москвы временно перекрыли движение на двух участках
Фото - © Медиасток.рф
Вечером в четверг в центре Москвы временно перекрыли движение транспорта на Большом Каменном мосту и съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В ведомстве посоветовали водителям быть внимательнее при построении маршрута.
Также в Дептрансе напомнили, что в четверг в столице местами ожидается небольшой дождь. Водителей попросили проявлять осторожность в связи с непогодой и соблюдать скоростной режим.
Ранее движение в центре столицы временно перекрывали во вторник. В частности нельзя было проехать по участку на улице 1905 года от Мантулинской улицы до Краснопресненской набережной. Затем все ограничения были сняты.
