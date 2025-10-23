В центре Москвы временно перекрыли движение на двух участках

Вечером в четверг в центре Москвы временно перекрыли движение транспорта на Большом Каменном мосту и съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

В ведомстве посоветовали водителям быть внимательнее при построении маршрута.

Также в Дептрансе напомнили, что в четверг в столице местами ожидается небольшой дождь. Водителей попросили проявлять осторожность в связи с непогодой и соблюдать скоростной режим.

Ранее движение в центре столицы временно перекрывали во вторник. В частности нельзя было проехать по участку на улице 1905 года от Мантулинской улицы до Краснопресненской набережной. Затем все ограничения были сняты.

