В ТиНАО в 2024 г начали проектировать еще 4 транспортных объекта

Дорожники в текущем году начали разрабатывать 4 проекта объектов улично-дорожной сети на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. В проекты входят свыше 11 км дорог и 4 искусственных сооружения, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений развития ТиНАО. В 2024 году началось проектирование 4 транспортных объектов: автодороги, продлевающей трассу Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево на восток до трассы М-2 „Крым“, а также очередного дублера МКАД, который пройдет от Калужского шоссе в сторону трассы М-3 „Украина“. Еще один объект — третий этап автомобильной дороги Марьино — Саларьево, которую продлят на юг», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что четвертый проект является эстакадой на пересечении новых трасс М-3 «Украина» — Середнево — Марьино — Десна и Марьино — Саларьево.

Новый дублер МКАД в длину будет составлять 5,1 км. Он пройдет параллельно магистралям между трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и МКАД от Саларьевской улицы до Калужского шоссе.

«Помимо Калужского шоссе и Саларьевской улицы, трасса соединит между собой автодороги Марьино — Саларьево и Мамыри — Пенино — Шарапово. На пересечениях с ними соорудят эстакады для обеспечения беспрепятственного проезда во всех направлениях», — рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он уточнил, что по проекту планируется строить мост через реку Сосенку.

Благодаря дороге у жителей крупных ЖК района появится удобный выезд на Калужское шоссе, а также разгрузится МКАД.

Трасса от автодороги Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево до федеральной магистрали М-2 «Крым» протяженностью 3,5 км будет продолжать сформированное поперечное направление путем присоединения к нему еще одной федеральной магистрали. В дальнейшем благодаря объединению действующих сегодня и планируемых объектов, появится трасса длиной 45 км, которая будет полноценным дублером МКАД и ЦКАД на участке от Минского шоссе до автодороги М-2 «Крым».

Первый дублер Калужского шоссе — третий этап автодороги Марьино — Саларьево — в длину составит 2 км. Он будет протянут на юг от пересечения с автодорогой М-3 «Украина» — Середнево — Марьино — Десна до жилого комплекса «Квартал Марьино» в Филимонковском районе. Трассу создадут за счет реконструкции улицы Харлампиева — ее расширят до 4 полос и пристроят новые тротуары. На пересечении магистралей построят эстакаду длиной 550 м — сейчас ее проектируют. Планируется левоповоротный съезд с шоссе Ракитки на Филимонковское шоссе в сторону МКАД.

Благодаря эстакаде и автодороге Марьино — Саларьево больше разгрузится Калужское шоссе, а пассажиры общественного транспорта и водители смогут сокращать время в пути. Пропускная способность Филимонковского шоссе и шоссе Ракитки увеличится за счет новой эстакады. Также вырастет доступность станций метро «Прокшино» и «Филатов Луг».

С 2012 года в ТиНАО построили свыше 400 км автодорог. С присоединения округов к Москве суммарная протяженность автомобильных дорог на их территориях выросла в 1,5 раза.