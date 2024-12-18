сегодня в 12:10

В СВАО незаконно огороженный участок стал доступной автостоянкой

Около жилых домов в Бабушкинском районе столицы был пресечен самозахват территории и обеспечен доступ для свободной парковки автомобилей, сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Нарушение земельного законодательства инспекторы контрольного ведомства обнаружили вблизи к. 2, ст. 28 на ул. Енисейская. Там без правовых оснований оградили забором участок общего пользования для организации закрытой парковки.

«Доступ на территорию осуществлялся ограниченным кругом лиц — свободному проезду препятствовал забор с воротами площадью 36 квадратных метров. Поскольку разрешения и согласования на установку ограждения не оформлялись, инспекторы зафиксировали факт самозахвата участка. Кроме того, были выявлены самовольные некапитальные постройки площадью порядка 14 квадратных метров», — объяснил Бобров.

Сейчас все незаконные объекты демонтированы, а у автовладельцев близлежащих домов появились дополнительные места для паркования.

Сообщить в Госинспекцию по недвижимости о возможном самозахвате земельного участка в любом районе Москвы можно в чат-боте «Свободный доступ».