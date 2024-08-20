В Ступине завершили ремонт региональных дорог по нацпроекту БКД

В городском округе Ступино специалисты «Мосавтодора» завершили ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники заменили 6,4 км дорожного полотна на 4 участках региональных дорог, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Для комфортного передвижения 98 тыс. жителей округа замену покрытия провели на одних из центральных улиц округа.

Так, были отремонтированы улицы Чайковского и Андропова — на них расположены детские сады, лицей, школы, техникум, филиал МФЮА, Державная церковь, поликлиники, роддом, подстанция скорой помощи и другие медицинские учреждения, а также городской автовокзал.

Также ремонт провели на двух участках дороги «М-4 «Дон» — Ступино» — это ул. Академика Белова в черте города от железнодорожной станции «Ступино» до Старокаширского шоссе, где находится металлургическая компания, а также дорога от шоссе в деревне Алеево, которая проходит через жилые дома и ведет в Ступино, а также к производственным предприятиям, питомнику саженцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.